Кабінет Міністрів України виділив понад 176,5 млн грн на відновлення об’єктів водо- та теплопостачання в Херсонській області, пошкоджених внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції. Відповідне рішення Уряд ухвалив на засіданні 9 квітня 2024 року. Кошти виділені Херсонській облдержадміністрації з резервного фонду державного бюджету. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«На виділені кошти планується відновити 25 об’єктів водопостачання та 4-х – теплопостачання на Херсонщині. У мирний час на території, що обслуговують ці об’єкти, мешкало близько 300 тисяч людей. Сьогодні — близько 100 тисяч. І безперечно, держава докладе всіх зусиль, щоб відновити роботу зруйнованої чи пошкодженої інфраструктури та забезпечити наших громадян водою та теплом», - зазначив заступник Міністра економіки Ігор Фоменко.

З коштів, виділених Урядом, буде спрямовано на відновлення:

- об’єктів водопостачання - 139,38 млн грн;

- об’єктів теплопостачання - 37,16 млн грн.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України виділивз резервного фонду державного бюджету додатково майже 980,6 млн грн на здійснення заходів щодо забезпечення транспортування питної води для потреб Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей.

Також Уряд своїм рішенням 22 серпня 2023 року виділивдодатково 7 млрд грн з фонду ліквідації наслідків збройної агресії для реалізації експериментального проекту з будівництва магістральних водогонів у зв’язку з необхідністю ліквідації негативних наслідків, пов’язаних зі знищенням Каховської гідроелектростанції. Загалом з урахуванням попередніх асигнувань на експериментальний проект виділено 8,5 млрд грн.

Окрім того, раніше Кабінет Міністрів виділив 120 млн грн Держагентству водних ресурсів для сталого забезпечення жителів Миколаєва питною водою.

Також Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про виділення з резервного фонду державного бюджету:

- 565 млн грн на матеріальну грошову допомогу постраждалому населенню Миколаївської та Херсонської областей,

- 271,464 млн грн для надання одноразової матеріальної грошової допомоги постраждалому населенню внаслідок підриву російською федерацією греблі Каховської гідроелектростанції за втрачений врожай.

Були виділені кошти у сумі 980 млн грн на нову бюджетну програму з відновлення пошкодженого чи зруйнованого внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС житла і т. ін.