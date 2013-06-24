Медико-соціальні експертні комісії в тому вигляді, як вони існують, будуть ліквідовані вже цього року. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає пресцентр Урядовий портал.

Під час засідання 25 жовтня Уряд на виконання рішень РНБО та Президента затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

«Створюється група для перегляду рішень, які ухвалювали МСЕК. Три наступні місяці триватимуть перевірки. У листопаді МОЗ та Мінцифри представлять рішення щодо цифровізації проходження всіх етапів МСЕК», — зазначив Денис Шмигаль.

Крім того, Пенсійний фонд разом з ДБР, Нацполіцією та СБУ мають провести швидкий аудит всіх пенсійних виплат по інвалідності прокурорам та іншим посадовцям державних органів. А МОЗ та Мінсоцполітики мають невідкладно винести на Уряд законопроекти щодо комплексної реформи МСЕК.

«У цьому плані дуже чітко прописані строки і відповідальні за його виконання. Це питання має бути серед пріоритетних для всіх міністерств та особисто міністрів», — наголосив Прем’єр-міністр.

Глава Уряду додав, що за результатами виконання рішень Президента та РНБО будуть відповідні висновки.