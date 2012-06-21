В області є 240 видів птахів, які на її території гніздяться або перебувають тимчасово. Про це розповідає науково-популярне видання «Птахи Вінниччини». Цікаво й те, що у книзі використано фотографії не лише місцевих авторів, а й дослідників із Німеччини, Англії, США, Польщі. Загалом видання має неабиякий попит у фахівців-біологів, краєзнавців, а також у тих, хто переймається станом навколишнього природного середовища.
Започаткована торік серія науково-популярних видань про природу краю матиме продовження. Так, у межах реалізації обласної «Карти пріоритетів та цілей на 2018 рік» заплановано створення книжок «Природа Вінниччини. Земноводні та плазуни» і «Рослини. Том 1». «Одним із пріоритетів розвитку області є підвищення рівня суспільної екологічної свідомості та припинення втрат біотичного і ландшафтного різноманіття», — повідомив директор департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів облдержадміністрації Микола Ткачук.
У цьому контексті робиться багато. Зокрема, виготовлено екологічний паспорт Вінниччини, департамент продовжить участь у міжнародному проекті Ecoinfo, буде проведено обласний конкурс серед учнівських та студентських колективів на кращий природоохоронний захід. А також розширять територію заповідників, де птахи, звірі тощо почуватимуться вільно.
Нині в натуру винесено 38 територій природно-заповідного фонду загальнодержавного значення та 289 — місцевого. Цього року заплановано завершити роботи з визначення на місцевості регіонального ландшафтного парку «Немирівське Побужжя». А також створити шість нових ландшафтних заказників та розширити площі чотирьох наявних. У тому числі орнітологічного заказника «Іванівський» та лісового заказника «Городище-Галявина».