Проєкти з ремонту шкіл у селах Стрижавка та Мізяківські Хутори вартістю 380 000 євро та 205 000 євро відповідно було втілено в межах Програми з відновлення України, спільної ініціативи Європейського Союзу та його банку, Європейського інвестиційного банку, спрямованої допомогти українським містам у реконструкції соціальної інфраструктури. Програму реалізують у партнерстві з Міністерством розвитку громад та територій, Міністерством фінансів та місцевими органами влади — у цьому разі Вінницькою обласною військовою адміністрацією — за технічної підтримки Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні.

Нині у Вінницькій області впроваджують сім проєктів з відновлення в межах двох програм ЄІБ: Програми раннього відновлення України та Програми з відновлення України. Серед них чотири школи, два об’єкти критичної інфраструктури й адміністративна будівля. Два субпроєкти вже успішно завершено, решта перебуває на різних етапах будівництва. Очікують, що найближчим часом на сайті Міністерства розвитку громад та територій буде оголошено наступну програму (Програма відновлення України ІІІ), і громади зможуть подавати заявки на проєкти з реконструкції в галузях освіти, охорони здоров’я, теплопостачання, соціального житла, водопостачання та водовідведення.

Перший заступник міністра розвитку громад та територій Василь Шкураков зазначив, що дві оновлені школи у Вінницькій області — змога для понад 700 учнів вчитися там далі. А міністр фінансів Сергій Марченко зауважив, що розпорядники прагнуть ефективно управляти наданими коштами, щоб підтримувати такі ініціативи у всій країні, повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.