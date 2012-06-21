В області відбулася дводенна творча нарада молодих авторів Національної спілки письменників України. Під час заходу розглядали перспективи розвиту української поезії та прози. Потім учасники вирушили в селище Турбів Липовецького району. Тут, на базі сільськогосподарського підприємства «Україна», було оголошено про відновлення давнього торгового «бурштинового» шляху, який вів із Вінниці до Чорного моря й далі в Середземномор’я. За сприяння депутата обласної ради Леоніда Повха, голови правління асоціації «Український бурштиновий світ» Галини Симхи, редакції журналу «Вінницький край» і вінницької письменницької організації було засновано щорічну літературну премію «Бурштинова зоря», яку з цього року вручатимуть українським письменникам за найкращі прозові та поетичні твори про український бурштин або історії, пов’язані з ним. Вручення премії відбуватиметься в тих містах країни, через які проходив «бурштиновий» шлях із Поділля до Чорного моря.
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