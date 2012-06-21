Зобов'язання по субсидіях на 10 мільярдів гривень перевищили закладені до держбюджету кошти. Про це в ефірі програми Радіо Свобода «Деталі» повідомив заступник міністра фінансів Сергій Марченко.
За його словами, міністерство вже стикалося з такою проблемою влітку. Тоді Мінфін звернувся до парламенту з проханням про надання додаткових 14 млрд гривень і внесення відповідних змін до бюджету.
Пан Марченко зазначив, що міністерство знайде спосіб вирішити цю проблему.
«На сьогодні в бюджеті передбачено 61 млрд гривень. Зобов'язань на 1 жовтня є на 71 млрд гривень. Тобто певним чином не забезпечені бюджетні зобов'язання, але ми сподіваємося, що знайдемо рішення з цього приводу», — заявив заступник міністра.
Він повідомив, що до кінця року уряд погасить всі заборгованості за енергоносії, але при цьому знову доведеться вносити зміни в бюджет.