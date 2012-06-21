Ось і настав для православних і греко-католиків третій празник — Святе Водохреща, серед багатьох ритуалів якого й поява бажання зануритися в ополонку навіть у тих, хто раніше не загартовувався. Тож спраглим очиститися саме в такий спосіб варто пам’ятати: заходити у воду потрібно повільно, поступово, прислухаючись до організму та самопочуття, але впевнено та свідомо. Бажано лише після того, як в ополонках, вирубаних у вигляді хреста, воду освятять. Хоча феномен того, що у ніч з 18 на 19 січня вся вода й так стає цілющою, досі ніхто не спростував.
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