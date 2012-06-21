Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

Громадська організація «Екосфера», що діє на Закарпатті, створила вебсайт, який допоможе боротися з нелегальними рубками лісів. «За допомогою інтернет-ресурсу кожен, хто помітив ознаки нелегальної рубки чи будь-які інші порушення природоохоронного законодавствав лісі, може в режимі онлайн зареєструвати цей випадок, — розповіла голова організації Оксана Станкевич-Волосянчук. — Достатньо зайти на сайт і натиснути кнопку «ОФОРМИТИ ПОРУШЕННЯ», а потім у вигляді повідомлення заповнити шаблон із тегами про той чи інший вид лісопорушень, щоб цей конкретний випадок набув поширення і став загальновідомим. Також слід вказати координати, завантажити фото або відео».

Серед тегів, які значаться на сайті, є «рубка в сезон тиші», «нелегальна рубка», «трелювання водотоком» тощо.

Сайт стане інструментом фіксації порушень у лісах і використовуватиметься експертами й громадськими активістами. Поряд із цим служитиме для визначення ефективності роботи держекоінспекції та правоохоронних органів. Скористатись сайтом, щоб внести свою інформацію, можна за адресою www.savecarpathianforest.org.