Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Закарпатські медики нині перебувають під особливою увагою і волонтерів, і звичайних громадян. Допомагають їм, хто як може. Волонтери з програми «БудуємоУкраїну разом» запропонували підтримати медиків, використовуючи челендж, у якому один одному передають естафету добровільних пожертвувань. А саме — кошти, заощаджені на відвідуванні кав’ярень чи бістро в час карантину (бо п’ють власноруч зварену каву, готують гамбургери чи бутерброди вдома), перераховують медичним закладам.
Приготувавши вдома напій чи страву, суму заощаджених коштів учасник челенджу фотографує їх і разом із ціною оприлюднює в мережі «Фейсбук». Разом із хештегом «#Бурчашка» зазначає трьох друзів або громадські організації, яким рекомендує підтримати акцію. У окремому дописі містяться рахунки медзакладів для переказування коштів. Лікарні учасники можуть обирати на власний розсуд. Завдання ж, на чому заощадити, ставлять собі самі.
«Головним є мати бажання і знайти можливість підтримати медиків, які зараз знаходяться на передовій», —вважає одна з учасниць челенджу Ірина Микулин. Вона очолює організацію студентського самоврядування «АuraАcademica». А от голова волонтерської організації Тетяна Гичка накопичує кошти з тим, щоб після закінчення челенджу придбати необхідні медичним установам засоби захисту.
Акція, яка продовжується другий тиждень, завершиться після закінчення карантину.