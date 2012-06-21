Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
В Ужгороді розпочалося літературно-мистецьке свято «ЧЕНДЕЙ ФЕСТ 2020». Воно проводиться вже вдруге і присвячується відомому українському письменнику і кіносценаристу, лауреатові Національної премії імені Тараса Шевченка Івану Чендею.
Йому судилося пройти складний життєвий і творчий шлях: був на вершині слави, коли як автор сценарію брав участь у створенні фільму режисера Сергія Параджанова «Тіні забутих предків», і довго перебував у опалі, коли його твори не друкували або замовчували через «вільнодумство».
Урочисте відкриття фестивалю провели в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая з трансляцією на площу Театральну. Учасників привітав міський голова Богдан Андріїв. Подякував ініціаторам і родині письменника, які продовжують вносити вагомий внесок у розвиток культури міста над Ужем і Закарпаття. Міська рада готова і надалі підтримувати літературно-мистецьке свято, яке перейшло межі регіону і набуває статусу міжнародного.
Літературознавець Сидір Кіраль зазначив, що Іван Чендей заслуговує бути в перших рядах переліку письменників-шістдесятників, які в часи застою творили розкуто і вільно, наражаючи себе на небезпеку з боку тоталітарного режиму. У планах одного з видавництв – багатотомне зібрання творів автора.
Донька письменника Марія Чендей-Трещак дякувала за сприяння в проведенні фестивалю і висловила сподівання, що до 100-річчя з дня народження батька вдасться видати книгу з його щоденниками.
У межах першого дня фесту відбувся круглий стіл «Закарпатці в «Тінях забутих предків» – до 55-річчя прем’єри стрічки Параджанова. Переглянули ж культовий кінотвір ввечері усі, хто бажав, просто неба на площі Театральній.
Через карантинні обмеження чимало заходів фестивалю, який проходитиме впродовж кількох днів, відбуватимуться в онлайні. Пряма трансляція відбувається на однойменній сторінці в Фейсбуці та на спеціальному екрані, встановленому на Театральній площі обласного центру.
Сьогодні ж, 11 вересня у садибі письменника, який понад півстоліття проживав в Ужгороді, відбувається нагородження лауреатів ІІІ Всеукраїнського літературного конкурсу малої прози імені Івана Чендея. Наступного ж дня відбудеться виїзд на малу батьківщину письменника – селище Дубове на Тячівщині.
Проєкту «Чендей Фест 2020» допомогли втілитися в життя партнерська програма «Культура. Туризм. Регіони» Українського культурного фонду, а також Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ) та Офісу розвитку малого та середнього підприємництва при Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Підтримку надало управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради та «Міжнародний благодійний фонд імені Івана Чендея».