Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

Продажі ялинок — незмінних супутниць новорічно-різдвяних свят — стартували на Закарпатті. Їх місцеві лісівники планують реалізувати близько п’яти тисяч, що відповідає ліміту, встановленому Державним агентством лісових ресурсів.

Зелені красуні радуватимуть око жителів області в усіх її куточках, причому це не завдасть шкоди лісовим угіддям. Запорукою цьому є те, що працівники державних підприємств очищують ліс від тих ялинок, у яких немає шансів стати у майбутньому могутніми деревами. А ще спеціально для передноворічних продаж лісівники вирощують ялинки у розсадниках. На цих плантаціях протягом якихось шести-семи років насінина перетворюється в півтора-двометрове деревце.

Коштують ялинки від ста до півтораста гривень. Це менше, ніж пропонують «ліві» продавці. Водночас ця торгівля «зеленим товаром», який пропонують держпідприємства, не позначиться негативно на стані лісових угідь.