У лідерах найбільші два міста — Ужгород і Мукачево. В Ужгороді бум вакцинації. Щеплення проти дифтерії за шість днів, що минули від виявлення хвороби, зробили понад 9 тисяч осіб. Це повідомили в управлінні охорони здоров’я міської ради. Вакцинують усі вісім амбулаторій загальної практики сімейної медицини, яким надано достатню кількість вакцин. Дозволено озброювати проти хвороби навіть тих, хто не підписав декларації із сімейним лікарем. Діють три пункти вакцинації для студентів Ужгородського національного університету, серед яких минулого тижня виявлено осередок небезпечної недуги. Нових випадків дифтерії у місті не зафіксовано. Студентів, котрі потрапили в лікарню, лікують антибіотиками, їхній стан визнано задовільним.
В обласному центрі цілодобово працює «гаряча лінія», на яку можна звертатися з усіх питань. Зокрема й поскаржитися, якщо комусь відмовлено у щепленні або через неукладений договір з лікарем, або про вимоги оплатити вакцинацію. Від Ужгорода намагається не відставати друге за величиною місто області — Мукачево. Щодня тут роблять щеплення від дифтерії в середньому пів тисячі людей. Особливу увагу медики звертають на дорослих, рівень вакцинації яких не перевищує 65%.