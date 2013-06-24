На заклик Української федерації гімнастики Міжнародна федерація гімнастики (FIG) також запровадила санкції проти представників країн-агресорів.

Як передає Урядовий портал, про це повідомив Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт на своїй сторінці у Facebook.

Санкціями визначено, що:

російським та білоруським спортсменам заборонено виступати на міжнародних змаганнях як під національними, так і під нейтральними прапорами.

рф та рб позбавили права проводити офіційні міжнародні змагання на їхніх територіях.

Європейський гімнастичний союз (European Gymnastics) заборонив участь у змаганнях представникам країн-агресорів. Крім того, відсторонив їх від офіційних посад в організації. FIG цього досі не зробила.

Українська федерація гімнастики готується до конгресу FIG восени. Подала кандидатури та братиме участь у виборах до Європейського гімнастичного союзу.

«Наша позиція незмінна — росія та білорусь мають бути ізольовані від спорту, допоки триває війна, наші території окуповані, а міста потерпають від російських ракет. Я дякую міжнародним партнерам, які підтримують Україну та наші вимоги», — зазначив Вадим Гутцайт.