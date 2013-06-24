У селищі Балабине, за 15 км від Запоріжжя, відкрили четверту підземну школу в області. Тут зможуть навчатися у дві зміни понад 1000 учнів, зокрема школярі Балабинського ліцею «Престиж» та Малокатеринівської гімназії «Мрія».

Проєкт реалізовано за кошти державної субвенції в межах комплексної політики «Школа офлайн». Зокрема, зміцнено монолітну конструкцію для підвищення надійності, забезпечено автономне електроживлення, що гарантує стабільну роботу, облаштовано сучасну систему вентиляції, інтерактивне навчальне обладнання та комфортні меблі, створено умови для здорового харчування дітей.

Торік держава надала 2,5 мільярда гривень субвенції та 5 мільярдів гривень дотації на облаштування укриттів.

Загалом у Запорізькій області планують створити щонайменше 21 підземну школу, що забезпечить навчання 60 тисяч дітей.

Підземні школи — це не лише укриття, а повноцінні освітні простори, які гарантують дітям стабільне навчання навіть у найскладніших умовах, повідомляє МОН.