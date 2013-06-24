Через некомпетентність набраного окупантами персоналу на Запорізькій атомній електростанції не проводяться необхідні ремонти та перевірки у повному обсязі.

Про це заявив в.о. голови правління НАЕК «Енергоатом» Петро Котін. Він зауважив, що через брак кваліфікованого персоналу росіяни приймають на роботу на ЗАЕС усіх бажаючих.

«Це велика загроза обладнанню. Через некомпетентні дії цього персоналу постійно фіксуються відмови обладнання, й ситуація постійно погіршується. Не проводяться у повному обсязі ремонти і регламентні перевірки», - сказав Котін.

Він зазначив, що обладнання атомної електростанції потребує постійних перевірок згідно з графіками. Крім того, після переведення четвертого енергоблоку ЗАЕС у «холодний зупин» в Енергоатома виникли побоювання, що в енергоблоці виявили серйозні дефекти.

Також, за словами пана Котіна, Міжнародне агентство з атомної енергії досить стримано діє у питанні деокупації Запорізької атомної електростанції й не має інструментів для того, щоб змусити Росію покинути її.

«Я би оцінював дії МАГАТЕ як дуже стримані з точки зору саме вирішення основної проблеми – звільнення Запорізької АЕС та передачу контролю над нею українській стороні. На персональному рівні я не очікую, що буде кардинальна зміна позиції МАГАТЕ», - сказав Котін.

Як повідомлялося, на Запорізькій АЕС уперше із кінця 2022 року всі шість реакторів перевели у режим «холодний зупин». Четвертий блок станції перевели у цей режим вранці 13 квітня.

ЗАЕС перебуває в окупації з 4 березня 2022 року. За цей час росіяни неодноразово порушували принципи ядерної та радіаційної безпеки, мінуючи територію станції, не допускаючи до роботи кваліфікований персонал та перебиваючи лінії живлення АЕС від енергосистеми України.

Із вересня 2022 року на станції постійно перебуває місія МАГАТЕ, однак росіяни не дають експертам агентства повного доступу до всіх зон ЗАЕС.

Джерело: Укрінформ