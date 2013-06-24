Про це повідомив генеральний директор директорату соціального захисту Міністерства у справах ветеранів Руслан Приходько.

«Завдяки всебічній підтримці Прем’єр-міністра, Офісу Президента та парламенту на цей рік за чотирма бюджетними програмами Мінветеранів передбачено 5,5 мільярда гривень — на забезпечення житлом ветеранів війни, членів їхніх сімей та родин загиблих захисників і захисниць. Це більше, ніж за всі попередні роки разом», — наголосив він.

Цього року Мінветеранів здійснить виплати грошових субвенцій бенефіціарам на спеціальні рахунки, які вони відкривають в Ощадбанку. Після отримання коштів особи придбають житлові приміщення, які вони попередньо обрали самостійно. Таке житло може бути і на вторинному ринку, і на первинному — за умови, що його обов’язково введено в експлуатацію. Мінветеранів не займається будівництвом і вибором відповідного житла, розповів Руслан Приходько.

Міністерство створило механізм реалізації права на отримання грошової компенсації тими одержувачами, яким її було призначено у 2018—2022 роках і досі не виплачено і які після повномасштабного вторгнення рф вимушено перемістилися з території, де тривають бойові дії, чи тимчасово окупованої рф, за місцем перебування на обліку в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО.

Крім того, збережено коефіцієнт збільшення опосередкованої вартості 1,75 для міст Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків під час розрахунку розміру грошової компенсації, яким було призначено відповідно до постанов №719, №280 та №214 до внесених змін від 29.07.2022.

«Для відповіді на більшість питань, які можуть виникати у громадян або дотичних установ про забезпечення житлом ветеранів та членів їхніх родин, Мінветеранів підготувало покрокову інструкцію у вигляді інфографіки. Її розміщено на сайті міністерства, тому будь-хто може швидко та зручно отримати необхідну інформацію», — наголосив Руслан Приходько.

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