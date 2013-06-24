У селі Вереси під Житомиром відкрили модульне містечко на 56 будинків, де проживатимуть внутрішньо переміщені особи та житомиряни, які втратили оселі внаслідок російських обстрілів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Участь у події взяли Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин, заступник Голови Місії Італійської Республіки в Україні Франческо Пеше та керівник агенції співробітництва в галузі розвитку Даріо Веккі.

Встановлення та повне облаштування модульних будинків профінансував італійський Червоний Хрест у рамках Меморандуму про партнерство та співпрацю між Товариством Червоного Хреста України, Житомирською обласною військовою адміністрацією та Житомирською міською радою. Кожен із будинків має площу 45 кв. м та складається з двох спалень, кухні-студії та ванної кімнати. Усі будинки обладнані меблями та побутовою технікою. Ці будинки стали новими домівками для 155 осіб.

“В нових оселях житиме 55 родин. Серед яких сім’ї військовослужбовців, багатодітні родини, люди з інвалідністю, а також сімʼї, чиє житло зруйноване російськими обстрілами. Це містечко – чудовий приклад плідної співпраці міжнародних партнерів та влади. Надважливий проект для підтримки людей, тому маємо масштабувати подібні ініціативи”, – сказав Олексій Кулеба під час відкриття модульного містечка.

Віце-прем’єр-міністр з відновлення зазначив, що наразі триває будівництво житлового комплексу для внутрішньо переміщених осіб у Житомирі. Передбачається зведення чотирьох багатоквартирних будинків на 116 квартир, завершити планують у червні. Цей проект є частиною програми «Житло для ВПО та відновлення звільнених міст», що реалізується під управлінням міжнародної фінансової організації NEFCO за кошти Європейського Союзу.

“Зараз працюємо над розбудовою подібних містечок, житла для ВПО та людей, які потребують соціального захисту. Вдячний тим, хто працює над відновленням нашої країни, наших громад, дбає про потреби людей”, – додав Олексій Кулеба.

Проект враховує потреби маломобільних груп населення, всі квартири на перших поверхах будуть обладнані з урахуванням вимог інклюзивності. Після завершення будівництва тут зможуть проживати 443 особи.