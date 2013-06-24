Набір добровольців до «Гвардії наступу» продовжується. Про це 31 березня заявив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час прямого ефіру на телемарафоні «Єдині новини», передає Урядовий портал.

«На сьогодні сформовано вісім бригад і ми вже готові до активних наступальних заходів на території нашої держави. Також паралельно ми готуємося до проведення стабілізаційних заходів на цих територіях», — розповів Ігор Клименко.

Міністр відзначив, що вже отримано кілька десятків тисяч заявок для вступу до «Гвардії наступу». Люди звертаються з усіх регіонів нашої країни, тому практично вдалося сформувати відповідні бригади.

МВС України вирішило продовжити набір добровольців, аби сформувати резервні підрозділи: «Ми вирішили продовжити формування наших резервних підрозділів для того, щоб за кілька місяців ми змогли добре навчити, екіпірувати та озброїти добровольців, аби надалі [їх] також залучати до штурмових заходів», — розповів Ігор Клименко.

Нагадуємо, що рекрутингова кампанія до штурмових бригад «Гвардії наступу» мала завершитися 1 квітня.