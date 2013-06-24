Кабінет Міністрів підтримав постанову, яка затверджує обов’язковий для зберігання перелік документів, отриманих внаслідок надання електронних довірчих послуг. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Окрім того, постанова регулює процес передавання повноважень з надання цих послуг, якщо попередній надавач припиняє діяльність. Це забезпечить приведення у відповідність до Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» та пришвидшить інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС.

Ухвалення постанови дає змогу чітко регулювати надання е-довірчих послуг та наближає українське законодавство до вимог європейських і міжнародних стандартів. А також дає змогу запровадити механізм безперервного надання е-довірчих послуг у разі припинення діяльності окремого надавача.

Продовжуємо створювати сприятливі умови для функціонування та розвитку сфери е-довірчих послуг.