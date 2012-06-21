Національний банк України очікує більш високий показник інфляції за підсумками 2017 року, ніж прогнозовані раніше 12,2%. Про це УНІАН повідомили у прес-службі НБУ, роз’яснюючи опублікований коментар регулятора про перевищення фактичної інфляції в листопаді над прогнозом.
«Ми очікували, що показник інфляції відхилиться від цільового рівня «8% плюс/мінус 2 п. п.» до 12,2%, а тепер бачимо, що відхилення буде істотнішим — вище 12,2%», — зазначили в прес-службі.
Разом з тим у НБУ повідомили, що регулятор не переглядатиме прогноз на поточний рік, оскільки прогнозний цикл триває з початку листопада до кінця січня.
Згідно з даними Державної служби статистики України, в листопаді зафіксована інфляція на рівні 0,9% до попереднього місяця та 13,6% — в річному вираженні. У Кабінеті Міністрів України прогнозують інфляцію поточного року на рівні 12,9%, в Національному банку — 12,2% на кінець року. Ключові кредитори України — Міжнародний валютний фонд і Всесвітній банк — прогнозували уповільнення інфляції за підсумками 2017 року до 10%.