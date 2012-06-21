НБУ залишив чинним свій прогноз щодо ВВП України, згідно з яким цьогоріч економіка скоротиться на 6%. Та найближчими роками вона повернеться до зростання на рівні близько 4%. Підставою зростання ВВП на рівні 4% в 2021–2022 роках залишатиметься приватне споживання. «Після повернення економіки до стійкого зростання потреба в значних фіскальних стимулах з боку держави знизиться. Це сприятиме поступовому скороченню дефіциту державного бюджету до рівня близько 3% ВВП у 2022 році», — цитує УНІАН слова глави НБУ Кирила Шевченка.

А прискорення зростання споживчих цін у 2021 році НБУ передбачає на рівні 6,5% — під впливом подальшого пожвавлення економіки, ефекту від нинішнього ослаблення гривні, підвищення мінімальної зарплати, яке підштовхне внутрішній попит.

Втретє поспіль Нацбанк зберігає облікову ставку на рівні 6% — враховуючи наявний баланс ризиків та очікуваний вихід інфляції за межі цільового діапазону в 2021 році. А загалом в умовах високого рівня невизначеності подальша монетарна політика залежатиме від розвитку епідемічної ситуації та затверджених параметрів бюджетної політики.