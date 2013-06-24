Національний банк України ухвалив рішення знизити облікову ставку до 13%. Про це на брифінгу заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє Укрінформ.

«Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13% із 14 червня 2024 року», — сказав очільник фінансового регулятора.

Також Андрій Пишний повідомив, що Національний банк очікує помірного пришвидшення інфляції в наступні місяці зокрема внаслідок збереження тиску на витрати бізнесу в умовах війни та трохи нижчі врожаї.

Він зауважив, що виважена монетарна політика регулятора та мораторій на підвищення більшості житлово-комунальних тарифів обмежуватимуть зростання цін. А НБУ не лише продовжуватиме політику захисту гривневих заощаджень від інфляційного знецінення, а й покриватиме структурний дефіцит валюти та згладжуватиме надмірні курсові коливання, повідомляє Укрінформ.