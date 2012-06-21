Президент Петро Порошенко учора вітав військовослужбовців із третьою річницею створення Національної гвардії в навчальному центрі в Нових Петрівцях. Діяльність тих, хто захищає цілісність країни, він оцінив так: «Наша Національна гвардія — найчастіше згадуваний бренд на російському телебаченні. Лякати вами дітей — абсурдно і несправедливо. Але якщо вас так смертельно бояться, так ненавидять дорослі російські чоловіки, то українському народові ви служите чесно, якісно та самовіддано».
Президент вважає Національну гвардію гарантом дотримання правопорядку, неухильного виконання законів, запорукою розбудови суверенної демократичної правової держави європейського зразка. За його даними, вояки забезпечили громадський порядок під час проведення 3600 масових заходів. Слова подяки лунали передовсім за професіоналізм та витримку під час охорони мітингів.
Він повідомив, що присвоїв звання Героя України Євгенові Тельнову (позивний «Усач») посмертно. Він загинув 15 лютого 2015 року в боях під Широкиним, знищивши кілька танків супротивника, які готували наступ на мирний Маріуполь. Діючі військовослужбовці з рук Президента також отримали державні нагороди.
Потім глава держави пообіцяв провести консультації щодо закону про внесення зміни до статті 3 Закону України «Про запобігання корупції». Його норми звільняють військовослужбовців рядового, сержантського, старшинського складів, молодшого офіцерського складу від обов’язку подавати е-декларації та зобов’язує до цього представників громадських об’єднань.
У Нових Петрівцях Президент відвідав рухомий пункт управління командуючого Національної гвардії. Там він звернув увагу на роботу оперативного зв’язку з територіальним командуванням Національної гвардії та з її командуванням у зоні АТО. Окремо заслуховували інформацію про ліквідацію наслідків пожежі на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік міста Балаклія.
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»