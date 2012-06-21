Ще зовсім недавно бойовий літак МіГ-21 з бортовим номером 41 слугував розвагою для дітлахів у коломацькому центральному парку, що на Харківщині. Сьогодні ж він стоїть на п’єдесталі як пам’ятник воїнам-землякам, котрі воювали, і тим, хто нині захищає Україну від посягань агресора.
Так вирішила громада, коли після проведеної у 2017 році інвентаризації міркувала, що робити з бойовим реактивним винищувачем, який виконав понад тисячу бойових вильотів і з’явився у коломацькому парку більш як два десятки років тому. З утворенням Коломацької об’єднаної територіальної громади тут дали лад літаку-легенді. Як розповідає Коломацький селищний голова Володимир Гуртовий, багато зусиль та часу витратили на розрахунки: як літак підняти, який кут нахилу обрати, аби пам’ятник був безпечним для людей, бо його вага — близько 5 тонн. Тепер візьмуться за впорядкування території навколо пам’ятника, зроблять ілюмінацію літака та реконструюють парк загалом.
Але вже сьогодні до 13-метрового літака, націленого в небо, приходять люди, щоб сфотографуватися та віддати шану тим, хто колись поліг за нашу свободу і сьогодні обстоює незалежність та цілісність України.