Про кожного добровольця Національної гвардії після війни ми зможемо написати історію. Так сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у стрічці «Народжені війною: 10 років Національній гвардії України», присвяченій створенню НГУ.

«Коли дивишся на хлопців, які добровільно прийшли в бойові бригади «Гвардії наступу», то розумієш, що в України є майбутнє. Після війни ми зможемо написати історію бригад добровольців, адже про ті досягнення, які Національна гвардія щоденно демонструє у складі Сил оборони України, ми можемо нині говорити лише на 5—10 відсотків», — наголосив глава МВС.

Саме військовослужбовці Національної гвардії першими зустріли російський десант у Гостомелі й не дали окупантам одразу захопити аеродром. Також воїни-нацгвардійці спільно з іншими захисниками стримали навалу орди в Маріуполі. Ця оборона міста тривала 86 днів. У неволі ворога і досі залишаються бійці Національної гвардії України, за яких Україна продовжує невпинно боротися.

В інтерв’ю для фільму «Народжені війною» Ігор Клименко наголосив, що всі добровольці, який прийшли і записалися до підрозділів Національної гвардії чи інших бригад «Гвардії наступу», — найкращі сини та доньки України. Це Герої, за якими майбутнє нашої держави.

«Я хотів би привітати військовослужбовців Національної гвардії України. Побажати перемоги нашій державі та великої слави для Нацгвардії», — цитує свого очільника Міністерство внутрішніх справ.

Президент України Володимир Зеленський нагородив почесною відзнакою «За мужність та відвагу» 1 Президентську бригаду оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка Національної гвардії України. Згідно з документом, бригаду відзначено з метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, йдеться в указі, який оприлюднив Офіс Президента.