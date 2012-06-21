Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Керівництво Нацбанку України дійшло висновку не знижувати надалі облікову ставку до 5,5%. Таким чином, цей показник залишається на рівні 6%. Це рішення було ухвалене на засіданні комітету з монетарної політики регулятора. Втім декілька менеджерів банку висловилися за зниження облікової ставки.
Як повідомляє пресслужба Нацбанку України, в умовах, коли у світі та в Україні виникає невизначеність із подальшим розповсюдженням коронавірусної інфекції, і далі стають незрозумілими рішення інвесторів та пересічних споживачів, економіка країни повинна орієнтуватися на стимулюючу монетарну політику.
Таким чином, вищий ТОП-менеджмент Нацбанку України, як вважають експерти, дають своєрідний сигнал до того, що надалі не лише не можна знижувати облікову ставку, але й можливо дуже скоро, навпаки, її доведеться підвищувати.
Адже, як констатують в Нацбанку України, вже у світі сформувався інший тренд – інфляційний. Так, триває зростання цін на енергоносії.
У Нацбанку також зазначають, що постійне зниження облікової ставки останніми місяцями не призвело до зниження депозитних та кредитних ставок у банках у повній мірі. Тому два члени комітету з монетарної політики регулятора взагалі запропонували її вже зараз підвищити.
Як неодноразово писав «Урядовий кур’єр», керівники банків зазначають, що навіть за умови значного зниження облікової ставки, вони не можуть набагато зменшувати розміри річних ставок за кредитами, адже в Україні нині існує дуже великий ризик їхнього неповернення.
Як відомо, голова Ради Нацбанку України Богдан Данилишин вважає, що збереження облікової ставки на рівні 6% є свідченням того, що на регулятор не відбувається ніякого політичного тиску.