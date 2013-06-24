Відтепер українці можуть самостійно перевірити, чи бере той, чи інший товар участь у програмі «Національний кешбек». У застосунку Дія з’явилася функція сканування штрихкодів товарів. Сканер допоможе покупцю легко визначити, чи отримає він за придбання товару кешбек від держави у розмірі 10%. Про це розповіла Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає пресцентр Урядовий портал.

«Ми запустили сканер штрихкодів, щоб українці могли зручно, у застосунку Дія перевірити чи товар є українським і, чи діє на нього кешбек. Вже зараз користувачам нарахували 90 млн грн кешбеку за купівлю українських товарів. Ми сподіваємося, що сканер допоможе збільшити обізнаність українців про те, які українські виробники представлені на ринку та мотивує придбати саме вітчизняне», — зазначила Перший віце-прем’єр-міністр України — Міністр економіки Юлія Свириденко.

Перевірка через Дію сповістить якщо:

• товар український і бере участь у програмі «Національний кешбек»;

• товар не бере участі в програмі «Національний кешбек», хоч і є українським;

• товар вироблено не в Україні.

За час дії програми «Національний кешбек», понад 1 мільйон українців (1,18 млн) бачать нарахований кешбек. За цей час їм нарахували 90 млн грн кешбеку за придбання товарів українського виробництва. До програми долучилося 1,9 млн українців, які оформили 2,1 млн карток. Понад 1,1 млн користувачів активували у Дії картки для виплат.

«Національний кешбек» від держави доступний вже на 267 тисяч українських товарів від 1352 місцевих виробників.

Основні торговельні мережі вже позначають на полицях товари, на які нараховується «Національний кешбек». Переконатися, що торговельна точка бере участь у програмі на сайті Нацкешбеку.

Нагадаємо, щоб отримувати кешбек від держави необхідно:

1. Подати заявку через сайт чи мобільний застосунок банку, який бере участь у програмі, або звернутися до відділення. До програми долучилися такі банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк та Банк Кредит Дніпро.

2. Визначити картки, з яких ви оплачуєте покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з цих карток в магазинах-учасниках програми.

3. Відкрити фізичну чи віртуальну картку, куди нараховуватиметься кешбек.

4. У Дії в розділі Сервіси обрати картку «Національний кешбек» для виплат.

Довідково

Кешбек у розмірі 10% від вартості нараховується за купівлю товарів українських виробників, що включені у програму. Максимальна сума виплат — 3 тис. грн на місяць.

Координатором програми Національний Кешбек виступає Міністерство економіки України. В реалізації проекту беруть участь Міністерство цифрової трансформації України, Державна податкова служба, Ощадбанк та уповноважені банки України та Урядовий контактний центр. Технологічним партнером в реалізації програми виступає міжнародна платіжна система Mastercard. Операційним партнером проекту є міжнародна компанія платіжних технологій Visa.