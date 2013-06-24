Із 24 серпня українські виробники можуть подавати заявки на участь у програмі «Національний кешбек» через портал «Дія». Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Відповідно до умов програми, кешбек надаватиметься на будь-які споживчі товари українського виробництва за винятком підакцизних, зокрема на ліки українського виробництва. Участь виробників у програмі добровільна, отже кешбек надаватимуть не на всі товари, а на ті, які виробник подасть для участі.

«Незабаром розпочнеться і реєстрація споживачів та етап бета-тестування, коли споживачі зможуть купувати товари і їм нараховуватиметься кешбек. Для цього заохочуємо виробників додавати свої товари. Тобто з початку вересня на їхні товари можна буде отримати 10% компенсації вартості. Дослідження показують, що українці чекають кешбеку. Наприклад, опитування Gradus research показує, що переважна кількість опитаних споживачів планує скористатися програмою «Національний кешбек». Тож сподіваємося, що і виробники проявлять такий самий інтерес», — зазначила Юлія Свириденко.

Щоб стати учасниками програми «Національний кешбек», виробникам необхідно:

1) увійти на порталdiia.gov.ua;

2) перейти у розділ «Бізнес», потім — «Підприємництво» та обрати послугу «Перелік виробників та товарів українського походження»;

3) авторизуватись електронним підписом;

4) ознайомитися з умовами програми;

5) підвантажити файл із переліком товарів та інформацією про кожну позицію:

а) повна назва;

б) коротка назва;

в) EAN — унікальний штрих-код товару українського виробництва, який присвоюється кожному товарові для ідентифікації;

г) брендова назва;

6) підписати заяву електронним підписом.

Для торгових мереж реєстрація у програмі розпочинається із середи 28 серпня.

Щоб стати учасниками програми «Національний кешбек», продавцям необхідно подати заявку на приєднання до Переліку українських виробників через портал «Дія»:

1) зайти в розділ «Бізнес», потім — «Підприємництво» і обрати «Перелік продавців»;

2) заповнити форму і вказати дані про підприємство;

3) додати перелік комбінацій фіскального номера РРО з переліком комбінацій MerchantID+TerminalID; перелік адрес, де продається товар; банк; сайт; бренд;

4) перевірити заяву, підписати електронним підписом.

«Цей крок сприятиме детінізації економіки, адже долучитися до програми зможуть лише ті мережі, які працюють легально і сплачують податки. У програмі можуть брати участь торговельні мережі й магазини, зокрема онлайн-магазини, які перебувають на загальній системі оподаткування і приймають платіжні картки для розрахунків. Також продавцеві потрібно налаштувати РРО, щоб фіскальний чек містив штрих-код товару», — зазначилазаступник міністра економіки Надія Бігун.

Реєстрація споживачів за програмою «Національний кешбек» розпочинається 2 вересня. Програма передбачає отримання споживачами компенсації обсягом 10% вартості українських товарів, які вони придбали.

Щоб отримувати кешбек, споживачам потрібно в банках, картками яких вони користуються, надати згоду на передачу інформації про оплату в магазинах, що приєдналися до програми. А також в одному з банків відкрити спеціальний рахунок та отримати віртуальну або фізичну карту в додатку чи фізичному відділенні. Потім в мобільному застосунку «Дія» обрати послугу «Національний кешбек», де потрібно вказати спеціальну картку, на яку щомісяця буде зараховано кешбек.

Максимальний обсяг кешбеку — 3 тисячі гривень за місяць. Кошти громадяни зможуть витратити на оплату послуг, зокрема комунальних та медичних, придбання військових облігацій чи зробити донат на підтримку Збройних сил тощо.

Координатор програми «Національний кешбек» — Міністерство економіки. У реалізації проєкту беруть участь Міністерство цифрової трансформації, Державна податкова служба, розрахунковий банк Ощадбанк та уповноважені банки України й Урядовий контактний центр. Технологічний партнер реалізації програми — міжнародна платіжна система Mastercard. Операційний партнер проєкту — міжнародна компанія платіжних технологій Visa.

Джерело: Міністерство економіки