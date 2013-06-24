Укрпошта приєдналася до державної програми підтримки громадян «Національний кешбек». Окрім надання поштових послуг, компанія ще й торговельний майданчик, де українці можуть купувати товари місцевого виробництва та отримувати 10% кешбеку від держави.

«Приєднання Укрпошти до «Національного кешбеку» — можливість для сотень тисяч українців, які живуть у сільській місцевості або на прифронтових територіях, мати доступ до державної підтримки. Понад півтора мільйона безготівкових оплат щомісяця здійснюють українці у відділеннях Укрпошти, тож ми раді, що відтепер люди зможуть не тільки заощаджувати 10% на купівлі товарів українського виробництва, а й витрачати заощаджені кошти на оплату комунальних послуг та інші нагальні потреби. Це ще один крок до того, щоб кожен українець незалежно від місця проживання відчував підтримку держави», — зазначилазаступниця міністра економіки Надія Бігун.

«Приєднавшись до програми «Національний кешбек», ми даємо нашим клієнтам змогу робити більше: підтримувати українських виробників, заощаджувати кошти на поштових товарах, допомагати ЗСУ та долучатися до соціальних ініціатив. І все це під час звичайного візиту до відділення. Укрпошта стала універсальним майданчиком, де можна отримати національний кешбек під час купівлі поштових товарів, витратити його на поштові послуги та оплату комунальних», — зазначивгенеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Перевіряти нарахування кешбеку можна в застосунку «Дія». Для отримання виплати кешбеку на картку необхідно активувати картку «Національний кешбек» в «Дії».

У програмі беруть участь провідні національні торговельні мережі, аптеки, автозаправні станції, а також значна кількість регіональних мереж і окремих магазинів. Кешбек уже доступний на 360 тисяч товарів від 1660 українських виробників, повідомляє Мінекономіки.