Кабінет Міністрів України схвалив рішення щодо погодження зміни цільового призначення земельних ділянок, розташованих на території Золотоніського району Черкаської області. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Із категорії земель лісогосподарського призначення вони перейдуть до земель природно-заповідного фонду. Також дані земельні ділянки нададуть у постійне користування нацпарку «Нижньосульський».

«Це рішення є запорукою для збереження унікальної української природи. Передача земель нацпарку — це захист біорізноманіття, адже саме на цій заповідній території Черкащини містяться локації регулярного розмноження орлана-білохвіста, який занесений до Червоної книги України та Вашингтонської та Боннської конвенції. Ми захищаємо та зберігаємо природу і даємо поштовх для розвитку туристичної рекреації цього регіону», — зазначила Міністр захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук.

Прийняте Урядом рішення надасть можливість передати Черкаською ОВА нацпарку «Нижньосульський» земельні ділянки для збереження та використання цінних природних територій, а отримання статусу законного землекористувача – забезпечувати парком більш ефективне виконання поставлених державою природоохоронних завдань.