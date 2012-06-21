До Львова вчора прибула делегація Військового комітету (ВК) НАТО. Як повідомив напередодні візиту в інтерв’ю УНІАН голова цієї структури генерал Пьотр Павел, делегація відвідає Академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, зустрінеться з начальником Генерального штабу ЗСУ та його командою. Вже сьогодні представники НАТО перебувають на Яворівському навчальному полігоні, де беруть участь у спільному засіданні ВК з українськими партнерами.
За словами Пьотра Павела, темою зустрічей у Львові стали прогрес реформ, на реалізацію яких надає допомогу НАТО, можливості для поліпшення співпраці, щоб узгодити її з потребами як Альянсу, так і України. Генерал загалом позитивно оцінює прогрес у досягненні українською армією стандартів Альянсу. Проте він констатував, що відповідати всім стандартам НАТО «майже неможливо для будь-якої армії, бо вони розвиваються: створюється нове обладнання, адаптуються нові технології, нові процедури». «Наша мета щодо України — допомогти українським Збройним силам наблизитися до стандартів НАТО, щоб ми могли співпрацювати», — пояснив Пьотр Павел.
Партнери з Альянсу роблять усе можливе, щоб українська армія досягла стандартів НАТО до 2020 року. «Проте важливо нагадати, що, на відміну від союзників, які досягають своїх цілей і відповідають стандартам в умовах миру, Україна бореться на війні. А це важка робота», — наголосив генерал.
Пьотр Павел заявив, що оцінка рівня готовності наших Збройних сил не є критерієм для надання країні Плану дій щодо членства (ПДЧ). «Якщо нас як військових попросять порадити, надавати чи ні Україні ПДЧ, то йтиметься про рівень готовності українських сил, і ми можемо доповісти навіть зараз», — сказав він. Проте надання ПДЧ — це політичне рішення, яке не ґрунтується на військових рекомендаціях.
Генерал НАТО висловив оцінку ситуації на Донбасі, заявивши, що переростання конфлікту на сході України в повномасштабну агресію з боку Росії малоймовірне. Він зазначив: «Ми маємо докласти всіх зусиль, щоб змусити Росію повернутися до поваги міжнародного права». Крім того, Пьотр Павел вважає, що можливе лише мирне врегулювання ситуації на Донбасі. «Не вірю у воєнні шляхи подолання подібних проблем. Є лише політичне рішення, яке може бути підтримано певними військовими інструментами, але ці військові інструменти можна задіяти лише в плані стримування, інакше це завдасть ще більших страждань людям, які живуть на Донбасі і в сусідніх регіонах», — пояснив свою позицію генерал.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»