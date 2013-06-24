За оперативними даними Державної казначейської служби, за квітень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 274,7 млрд грн.

Серед платежів, що контролюють податкові та митні органи, основні надходження забезпечено за рахунок: 40,6 млрд грн — податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів; 29,7 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору; 27,6 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (зібрано 40,6 млрд грн, відшкодовано 13,0 млрд грн); 24,2 млрд грн — акцизного податку; 5,6 млрд грн — податку на прибуток підприємств; 4,0 млрд грн — ввізного та вивізного мита; 3,2 млрд грн — рентної плати за користування надрами.

Виконання місячного розпису доходів Державною податковою службою становило 114,3% (+10,4 млрд грн), Державною митною службою — 92,0% (–4,6 млрд грн).

У квітні 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 63,9 млрд грн від НБУ, який, відповідно до Закону України «Про Національний банк України», щорічно після підтвердження його річної фінансової звітності зовнішнім аудитом та затвердження її радою НБУ перераховує до державного бюджету частину прибутку.

Іншим важливим джерелом доходів загального фонду державного бюджету в квітні цього року стали кошти, які Україна отримала у вигляді міжнародної допомоги (грантів) обсягом 69,2 млрд грн.

Загалом за підсумками квітня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 336,2 млрд грн податків, зборів та інших платежів.

За оперативними даними Державної казначейської служби, за січень — квітень 2025 року до загального фонду державного бюджету надійшло 856,3 млрд грн. Серед платежів, що контролюють податкові та митні органи, основні надходження забезпечено за рахунок: 159,5 млрд грн — податку на додану вартість із ввезених на митну територію України товарів; 112,7 млрд грн — податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів, з яких зібрано 168,2 млрд, відшкодовано 55,5 млрд грн; 107,2 млрд грн — податку на доходи фізичних осіб та військового збору; 105,1 млрд грн — податку на прибуток підприємств; 84,2 млрд грн — акцизного податку; 16,5 млрд грн — ввізного та вивізного мита; 11,4 млрд грн — рентної плати за користування надрами.

Виконання розпису доходів Державною податковою службою становило 113,2% (+46,4 млрд грн), Державною митною службою — 97,1% (–6,2 млрд грн).

Важливим джерелом доходів держбюджету стали кошти, які Україна отримала у вигляді міжнародної допомоги (грантів), — 167,0 млрд грн.

Загалом за підсумками січня — квітня 2025 року до загального і спеціального фондів державного бюджету надійшло 1262,4 млрд грн податків, зборів та інших платежів. Касові видатки державного бюджету за цей період становили 1550,4 млрд грн, зокрема видатки загального фонду — 1184,8 млрд грн.

Надходження ЄСВ до фондів пенсійного та соціального страхування у січні — квітні 2025 року становили 202,9 млрд грн, з яких 54,9 млрд грн надійшло у квітні.

За оперативними даними, фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень — квітень 2025 року становили 604,0 млрд грн, або 104,0% запланованих на цей період.

Від розміщення ОВДП на фінансування державного бюджету спрямовано 154,0 млрд грн, з них 35,3 млрд грн — в іноземній валюті (642,0 млн дол. США та 188,8 млн євро).

За рахунок випуску військових ОВДП залучено 77,3 млрд грн.

Із зовнішніх джерел надійшло 450,0 млрд грн (або приблизно 10,8 млрд дол. США), зокрема за рахунок залучення кредитів у межах механізму ULCM — 293,0 млрд грн (або майже 7,0 млрд дол. США), зокрема: 221,0 млрд грн (5,0 млрд євро) — надходження коштів позики ЄС в межах виняткової макрофінансової допомоги (в межах механізму ULCM); 72,0 млрд грн (1,3 млрд СПЗ, що еквівалентно 2,5 млрд канадських доларів) — надходження коштів позики від уряду Канади (в межах механізму ULCM); 138,3 млрд грн (3,1 млрд євро) — надходження коштів позики ЄС в межах пільгової довгострокової позики Ukraine Facility; 16,5 млрд грн (300,5 млн СПЗ) — надходження коштів МВФ; 2,1 млрд грн (50,0 млн дол. США) — надходження коштів позики МБРР в межах проєкту «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE).

Платежі з погашення державного боргу за січень — квітень 2025 року становили 225,2 млрд грн (98,8% плану), платежі з обслуговування — 92,5 млрд грн (73,6% плану).

Джерело: Міністерство фінансів