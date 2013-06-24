Переможець приватизаційного конкурсу сплатив до державного бюджету України 3,94 млрд грн за 100% акцій АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія». Тож сума загальних надходжень від приватизації за 2024 рік сягнула 9,26 млрд грн. Додатково надійшло 1,029 млрд грн ПДВ. Загальний економічний ефект від приватизації — понад 10 млрд грн.

«Рішення уряду про початок великої приватизації було своєчасним та доцільним. Ще один об’єкт отримав нових власників на прозорому і відкритому конкурсі. Гроші за купівлю ОГХК вже надійшли в бюджет. Щонайменше 400 млн грн новий власник має вкласти в модернізацію компанії за умовами приватизації. Таким чином надходження від приватизації з початку року вже в понад два рази перевищили заплановані і становлять 9,26 мільярда гривень», — наголосила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

АТ«ОГХК» — найбільший виробник титанової сировини в Україні. До складу компанії входять два комбінати: Вільногірський гірничо-металургійний у Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний в Житомирській.

Наступний онлайн-аукціон великої приватизації відбудеться 19 грудня, повідомляє Мінекономіки.