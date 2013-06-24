31 березня до держбюджету України надійшов восьмий транш обсягом приблизно 400 млн доларів США (300,47 млн СПЗ) від МВФ у межах чотирирічної програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility, EFF). Нагадаємо, що виконавча рада Міжнародного валютного фонду 28 березня завершила сьомий перегляд програми в межах Механізму розширеного фінансування для України.

У МВФ відзначили прогрес української сторони у виконанні умов програми EFF станом на кінець грудня 2024 року. Українська економіка залишається стійкою, а показники виконання програми EFF — високими попри умови повномасштабної війни. Україна виконала всі кількісні критерії ефективності на кінець грудня, попередні заходи для цього перегляду, а також більшість структурних маяків. Терміни виконання деяких умов було скориговано з урахуванням можливостей.

«За два роки роботи програми EFF Україна успішно пройшла вже сім переглядів, що дало змогу залучити понад 10,1 мільярда доларів США з передбачених програмою 15,5 мільярда. Загалом за час повномасштабної війни до держбюджету надійшло 12,8 мільярда доларів США фінансової допомоги від фонду. Ми продовжуємо активно працювати над упровадженням спільно визначених реформ за програмою», — зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Уряд послідовний у проведенні реформ та реалізації політики для підтримання макроекономічної стабільності та досягнення вищих економічних результатів навіть в умовах повномасштабної війни. Структурні реформи охоплюють державні фінанси, фінансовий сектор, монетарну та валютно-курсову політику, урядування, боротьбу з корупцією та енергетичний сектор, повідомляє Міністерство фінансів.