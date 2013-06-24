Україна долучилась до Коаліції шкільного харчування та Дослідницького консорціуму шкільного здоров'я та харчування. В рамках цієї події відбулась презентація дослідження School Meals Case Study: Ukraine, та за підтримки Представництва ЮНІСЕФ в Україні, Бюро ВООЗ в Україні та Всесвітньої продовольчої програми ООН, яка дозволила поділитися з країнами-членами глобальної Коаліції успішним досвідом, накопиченим за 4 роки реалізації реформи. У заході взяли участь Перша леді України Олена Зеленська, Міністр охорони здоров`я України Віктор Ляшко, заступник Міністра освіти і науки України Андрій Сташків та заступник Міністра економіки України Надія Бігун, передає пресцентр Урядовий портал.

«Це особлива подія, де Україна в новому для себе статусі: як учасниця Коаліції шкільного харчування — глобального об`єднання понад 100 країн. Це почесно та відповідально. Надмета всієї Коаліції шкільного харчування — виростити здорове покоління зі здоровими харчовими звичками, закладеними ще в дитинстві. Цілі України та Коаліції повністю збігаються. Далі йдемо разом», — з вітальним словом виступила ініціаторка реформи шкільного харчування, Перша леді України Олена Зеленська.

Під час виступів спеціалістів з дитячого харчування учасникам заходу розповіли про поступ реформи харчування в закладах освіти в Україні та закцентували на важливості забезпечення дітей гарячим харчуванням для формування здорових харчових звичок у цілого покоління.

Заступниця Міністра економіки України Надія Бігун розповіла про вплив харчування на здоров'я, на якість життя учнів та економіку країни загалом.

“Насамперед дякуємо партнерам, що долучили нас до проекту. Міністерство економіки активно бере участь у роботі над реалізацією реформи шкільного харчування, ініційованої Першою леді України Оленою Зеленською.

Реформа шкільного харчування в Україні є важливим кроком не лише для поліпшення здоровʼя наших дітей, але й для розвитку економіки, особливо у сфері малих та регіональних підприємств. Відкриваючи доступ до ринку публічних закупівель для малих підприємців і безпосередньо виробників, ми сприяємо створенню нових можливостей для економічного зростання”, - наголосила Надія Бігун.

Очільник команди реформи шкільного харчування Орест Степаняк поділився успішними кейсами з оновлення нормативної бази, модернізації інфраструктури, облаштування пілотної фабрики-кухні та підвищення кваліфікації управлінців та кухарів. Також під час заходу згадали й про виклики війни, з якими постійно стикаються українські регіони та громади. Менеджери Команди реформи розповіли про нагальні потреби, зокрема необхідність підтримки українських громад для забезпечення рівного доступу до гарячих обідів учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій, модернізації інфраструктури та створення можливості для підвищення кваліфікації кухарів.

Партнери та друзі реформи шкільного харчування — Представництво ЮНІСЕФ в Україні, Бюро ВООЗ в Україні, ВПП ООН, Швейцарсько-українських проектів «Діємо для здоров'я» та DECIDE «Децентралізація для розвитку демократичної освіти», а також проекту «Культфуд» Євгена Клопотенка — презентували результати своєї багаторічної роботи, яку вони проводять в межах підтримки реалізації реформи шкільного харчування в Україні.

На заході учасники та гості могли не тільки почути про впровадження реформи, а й продегустувати страви зі шкільного меню. Борщем полтавським, ризото, нагетсами та сирниками — усіма тими стравами, які полюбилися школярам, частували кухарі першої в Україні фабрики-кухні в місті Буча.