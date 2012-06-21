Засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську заплановано на 18 серпня. Про це розповів Президент Володимир Зеленський під час відвідання Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування. Зустріч відбудеться в новому форматі під головуванням Леоніда Кравчука. І їй, на переконання Президента, не завадять сумнозвісні події в Білорусі. Хоч стовідсотково прогнозувати подальший розвиток не може ніхто.
Серед головних питань майбутньої зустрічі — продовження «режиму тиші» на Донбасі й звільнення українців з окупованих територій шляхом обміну. «Ми до ОБСЄ вже передали у повному форматі свій перелік. ОБСЄ підтвердила наш список на обмін, це близько 100 людей. Зараз чекаємо від тієї сторони, що вони теж нададуть свій узгоджений список, і потім ОБСЄ має визначитися у Тристоронній групі, коли технічно вже може відбуватися обмін», — цитує Укрінформ слова Володимира Зеленського.