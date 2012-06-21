В області неухильно зростає кількість приватних домогосподарств, де завдяки власним генеруючим установкам виробляють електроенергію із сонячного тепла. Якщо торік таких господарств налічувалося 22, то нині 49.
Закономірно, що ПАТ «Сумиобленерго» збільшує закупівлі надлишків сонячних кіловатів за зеленим тарифом, який став дієвим економічним механізмом, спрямованим на заохочення розвитку відновлюваної енергетики.
З початку нинішнього року товариство закупило у власників приватних домогосподарств 533 240 кіловат/годин сонячної електроенергії, заплативши їм близько трьох мільйонів гривень. Це майже вчетверо більше, ніж відповідний показник торік.
До слова, ПАТ «Сумиобленерго» — єдина в регіоні енергопостачальна компанія, яка забезпечує електрикою понад півмільйона споживачів. Вона закуповує електроенергію за зеленим тарифом у приватників, які мають відповідні установки потужністю не більш як 30 кВт, що відповідає чинному законодавству.