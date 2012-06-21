Ніхто не відчує на собі запровадження надзвичайного стану в енергетиці. Про це сьогодні в ефірі телеканалу «1+1» заявив директор Укренерго Всеволод Ковальчук, повідомляє УНН.
«Ніхто не відчує на собі конкретних результатів цього надзвичайного стану. Віялових відключень не буде в принципі. Для цього і прийнято розпорядження уряду, щоб їх не було. Будуть застосовуватись графіки погодинного відключення і то лише у крайньому випадку, з попередженням», — сказав він.
Нагадаємо, в Україні, через блокаду Донбасу, Кабінетом міністрів України з 17 лютого введений надзвичайний режим в енергетиці, який буде діяти місяць.