Ціни на нафту зросли у середу, 19 лютого, на тлі побоювань щодо перебоїв у постачанні нафти в США та РФ, а також на тлі очікування ринками ясності стосовно мирних переговорів щодо України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 14 центів, або 0,2%, до 75,98 доларів за барель.

Березневі ф’ючерси на нафту West Texas Intermediate у США подорожчали на 16 центів, або 0,2%, до 72,01 долара. Березневий контракт закінчується в четвер, а більш активний квітневий контракт підвищився на 14 центів, або 0,2%, до $71,97.

«Психологічно важливий рівень 70 доларів, схоже, зберігся, чому сприяла атака українського безпілотника на російську нафтонасосну станцію та побоювання, що холодна погода в США може скоротити поставки», - сказав ринковий аналітик IG Тоні Сикамор.

«Крім того, є деякі припущення, що ОПЕК+ може вирішити відкласти заплановане збільшення поставок у квітні», - сказав він, маючи на увазі Організацію країн-експортерів нафти та її союзників.

Росія заявила, що потоки нафти через Каспійський трубопровідний консорціум (КТК), основний маршрут для експорту сирої нафти з Казахстану, скоротилися на 30%-40% у вівторок після атаки українського безпілотника на насосну станцію. Згідно з підрахунками Reuters, скорочення на 30% означало б втрату ринкових поставок на 380 тис. барелів на добу.

Тим часом холодна погода поставила під загрозу постачання нафти в США, за оцінками Управління трубопроводів Північної Дакоти, видобуток у третьому штаті країни скоротиться на 150 тис. б/д.

Адміністрація президента США Дональда Трампа заявила у вівторок, що погодилася продовжити переговори з РФ щодо припинення війни в Україні. Угода може пом’якшити або допомогти скасувати санкції, які порушили поставки російської нафти.

Аналітики Goldman Sachs заявили, що потенційна мирна угода між Україною і Росією та пов’язане з нею пом’якшення санкцій проти РФ навряд чи суттєво збільшить російські нафтові потоки.

«Ми вважаємо, що видобуток сирої нафти в Росії стримується її цільовим показником ОПЕК+ у 9 мільйонів барелів на добу, а не поточними санкціями, які впливають на призначення, але не на обсяги експорту нафти», - йдеться у звіті.

Ізраїль і ХАМАС також почнуть непрямі переговори щодо другого етапу угоди про припинення вогню в Газі, заявили офіційні особи у вівторок.

Проте у вівторок Трамп заявив, що має намір запровадити тарифи на автомобілі «близько 25%» і аналогічні мита на імпорт напівпровідників та фармацевтичних товарів. Мита можуть підвищити ціни на споживчі товари, послабити економіку та знизити попит на пальне.