Чистий консолідований прибуток Групи Нафтогаз 2023 року становив 23,1 мільярда гривень порівняно зі збитком 79,1 мільярда 2022-го. Про це свідчить консолідована фінансова звітність, яку перевірив міжнародний незалежний аудитор та схвалила наглядова рада компанії 3 травня 2024 року.

Звітність подано на розгляд та затвердження акціонерові — Кабінету Міністрів України.

Заплановано, що абсолютну більшість чистого консолідованого прибутку Групи Нафтогаз, яка належить акціонерам компанії, буде спрямовано на сплату дивідендів державі.

«За підсумками 2023 року група вийшла на істотний прибуток. І це попри те що 2023-го ми виконували всі зобов’язання, покладені на нас державою, і постачали газ за соціальною ціною побутовим споживачам, виробникам тепла та електроенергії, релігійним і бюджетним організаціям. За цим стоїть багато роботи, і я вдячний усій команді за цей результат», — зазначив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Основою прибутковості за бізнес-напрямами стали значно кращі фінансові результати підприємств групи. Група Нафтогаз нагадує,що за підсумками 2023 року сплачено понад 90,2 мільярда гривень податків.