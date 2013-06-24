31 січня, стартують відкриті аукціони, на яких буде виставлено 11 демілітаризованих револьверів «Наган». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

До набуття незалежності в Україні функціонувало Міністерство зв’язку Української РСР, яке забезпечувало доставку пенсій та інших грошових виплат. Працівники мали право носити й використовувати службову вогнепальну зброю під час виконання службових обов’язків – для власної безпеки. Нині ж «Нагани» демілітаризовані та позначені як макети масо-габаритних зразків, а також мають відповідні експертні висновки про їх непридатність до стрільби від АТ «Укроборонпром».

Продаж відбуватиметься на електронних аукціонах у системі Прозорро.Продажі. Усі 11 револьверів будуть продаватися окремими лотами, у три раунди. Мінімальний термін експозиції у системі становить сім календарних днів, а тривалість самого аукціону залежатиме від кількості зареєстрованих учасників.

Перший лот датується 1915 роком, а решта револьверів – періодом 1906-1914 років. Ця зброя була виготовлена на Імператорському Тульському збройному заводі.

«Таким чином, зброя, виготовлена на території ha, буде працювати проти нашого ворога. Адже виручені кошти підуть на потреби українського війська. Я вдячний Укрпошті за ініціативу та активну участь у реалізації проєкту. Команда Мінстратегпрому щодня працює над тим, щоб в Україні виготовлялося більше нової зброї, і я радий, що разом із Укрпоштою ми знайшли спосіб використати й стару – на користь українського війська», – сказав Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

«Укрпошта відома тим, що і наші марки, і наші дії сповнені символізмом під час повномасштабного вторгнення. Ми впевнені, що цей благодійний аукціон, на якому ми продаємо зброю, вироблену в російської імперії, щоб зібрати кошти на те, щоб цю імперію подолати, не тільки знайде своїх поціновувачів, а й допоможе зібрати кошти на ЗСУ та морально підтримає наших громадян», – зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Електронні аукціони триватимуть до 24 лютого включно. Лінк на аукціон: http://prozorro.sale/auction/BSE001-UA-20250130-52060/