Наглядова рада АТ «Укрзалізниця» погодила пропозиції змін державних регульованих тарифів на перевезення вантажів. Ці пропозиції були 5 грудня 2024 року затверджені правлінням компанії. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Надалі ці пропозиції будуть направлені для розгляду Тарифної ради при Міністерстві розвитку громад та територій України.

Нагадаємо, що відповідно до постанови КМУ від 16.12.2009 № 1392 «Про забезпечення прозорості державної тарифної політики щодо перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України» тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України мають індексуватися щороку.

На жаль, ця норма не виконувалася регулярно і динаміка індексації тарифів на залізничні вантажні перевезення суттєво відстала від змін цін на основні ресурси, які споживає залізниця. Зокрема, з моменту останнього перегляду тарифів на вантажні перевезення, ціни на електроенергію виросли на 166%, дизель — на 110%, запчастини для тепловозів — на 217%, запчастини для електровозів — на 22%, підшипники — на 37%, колеса суцільнокатані — на 20%, тощо.

Це позбавило компанію можливостей достатньою мірою виконувати ремонти інфраструктури та рухомого складу, індексувати заробітні плати залізничникам, з яких понад 10 тисяч захищають Україну в лавах ЗСУ, та виконувати соціальні зобов’язання перед ними.Так, тарифи на залізничні вантажні перевезення не індексувались майже два роки — з літа 2022-го, та й попередня індексація не вивела тарифи на економічно-обґрунтований рівень. За цей час індекс цін виробників промислової продукції вже склав 176,4%. При цьому залізничники запропонували обмежити індексацію тарифів суттєво помірнішою цифрою: лише 37% або близько 13% в річному вимірі, враховуючи, що з останньої індексації минуло 2,5 роки.

«Індексація тарифів на вантажні перевезення є життєво необхідною, щоб українська залізниця могла стало функціонувати та дотримуватись стандартів безпеки. Рівень індексації тарифів було розраховано мінімально достатній для того, щоб фінансувались операційні видатки, проводились критично необхідні ремонти інфраструктури», — зазначив голова наглядової ради АТ «Укрзалізниця» Гепард Хафер.

Індексація дозволить на мінімально необхідному рівні фінансувати ремонт рухомого складу та інфраструктури. В іншому випаду постануть суттєві ризики для безперервності безпечної роботи критичної інфраструктури держави.

«Пропозиції індексації ми відкрито представимо та пояснимо нашим клієнтам – і найбільшим, і меншим вантажовідправникам з усіх секторів економіки, а також зафіксуємо з ними, яких компенсаторів та операційних поліпшень вони очікують від Укрзалізниці», — пояснив голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

Він також додав, що залізничники продовжують надійно доставляти вантажі попри щоденні обстріли, відновлюють колійну та енергетичну інфраструктуру в найстисліші терміни, щоб не підвести клієнтів та всю українську економіку.

«При цьому ми суттєво заборгували самим залізничникам — рівень оплати їхньої праці суттєво нижчий за середній по промисловості, а низка соціальних виплат призупинена. Індексація тарифів критично необхідна, щоб умови праці залізничників принаймні не погіршувалися», — резюмував Олександр Перцовський.