Німецька страхова компанія Allianz SE продасть контрольний пакет акцій свого бізнесу у росії компанії «Інтерхолдинг».
Як передає Укрінформ із посиланням на заявукомпанії, наразі угода проходить схвалення регулюючих органів.
Зазначається, що після завершення угоди в компанії Allianz буде міноритарна частка в російському бізнесі, що складатиме 49,9% акцій.
У компанії також додали, що в результаті цієї операції втратять близько 400 мільйонів євро.
У березні найбільший страховик Європи Allianz SE повідомляв про припинення страхування нового бізнесу й нових інвестицій у росії через її вторгнення в Україну.