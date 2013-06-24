2024 року надходження до державного бюджету України від облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) становили 640 млрд грн. Цей обсяг став другим за величиною джерелом фінансування держбюджету після бюджетної підтримки від Європейського Союзу.

У грудні 2024 року Міністерство фінансів залучило від випуску державних облігацій на внутрішньому ринку 61 млрд грн. Військові облігації становили 45,4 млрд грн із загального обсягу випущених держ облігацій за грудень 2024 року.

Безпека і оборона — головний напрям спрямування коштів, що залучені від випуску ОВДП. Інвестиції в державні облігації разом з міжнародною фінансовою допомогою продовжують сприяти фінансовій стійкості країни в умовах повномасштабної війни.

На 1 січня 2025 року в обігу перебували ОВДП на понад 1,86 трлн грн. Найбільша частка — в комерційних банків (47,6%) та НБУ (36,4%). Частка юридичних осіб та фізичних осіб — 9,6% та 4,2% відповідно. Частка нерезидентів становить 1,1%, страхових компаній — 1,1%, територіальних громад — 0,04%.

Обсяг інвестицій фізичних осіб за рік зріс на 49% з 53 млрд грн на початку року до 79 млрд грн наприкінці. ОВДП в обігу, які перебувають у власності юридичних осіб, зросли на 28% з 139 млрд грн до 178 млрд грн.

Обсяг військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб 2024 року зріс удвічі порівняно з 2023-м. На початок 2025 року портфель становив 171,4 млрд грн, на 1 січня 2024 року — 85,4 млрд грн в еквіваленті.

Середньозважена дохідність ОВДП, номінованих у гривні, 2024 року дорівнювала 15,98%, номінованих у доларі — 4,64%, номінованих у євро — 3,06%.

Рівень рефінансування за січень — грудень 2024 року в усіх валютах становив 167%. Для порівняння: 2023-го цей показник сягав 153%. У гривні роловер становив 200% 2024 року, що на 22% перевищує показник 2023-го.

Джерело: Міністерство фінансів