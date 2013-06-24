Міністр фінансів Сергій Марченко під час спільного засідання Колегії єврокомісарів з українським урядом наголосив, що уряду та Мінфіну вдалося забезпечити макрофінансову стабільність і надання всіх державних послуг населенню з перших днів повномасштабного вторгнення.

«Зусилля міжнародних партнерів відіграли значну роль. Оперативні та скоординовані рішення Європейської комісії й інших ключових інституцій ЄС, безсумнівно, мали вирішальне значення для підтримки економічної та фінансової ситуації в Україні. ЄС — найбільший донор бюджетної допомоги: понад 45 мільярдів євро з лютого 2022 року», — сказав він.

Із 2022-го Україна отримала кошти від ЄС у межах п’яти програм макрофінансової допомоги та фінансового Інструменту Ukraine Facility.

Програма Ukraine Facility обсягом 50 млрд євро на 2024—2027 роки стала одним з основних фінансових механізмів підтримки від ЄС із 2024 року. Україна вже виконала 41 реформаційний захід у межах

програми. Очікується, що Рада ЄС найближчим часом схвалить рішення про надання нового траншу обсягом 3,5 млрд євро.

Окремо міністр фінансів відзначив важливість рішення використати доходи від заморожених активів рф на потреби України та додав, що фінансова допомога від ЄС полягає не лише в безпосередньому наданні коштів для часткового покриття дефіциту державного бюджету, а й у підтримці важливих структурних реформ, повідомляє Мінфін.