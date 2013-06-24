Ділянку площею 3969 гектарів в Устинівській громаді Кіровоградської області передали в користування на 14 років. Переможець підписав договір суборенди з ТОВ «Державний земельний банк» та сплатив повну річну суборендну ставку у розмірі 78,6 мільйона гривень з ПДВ. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Віддаючи землю в суборенду, держава сприяє розвитку економіки держави і тих регіонів, де працює бізнес. Це податки, нові робочі місця, розвиток конкурентного бізнес-середовища. Кошти, що платять суборендарі, надходять у держбюджет, а податки від суборенди спрямовують у державний та місцевий бюджети. За підсумками останніх торгів вартість ділянки зросла майже в п’ять разів порівняно з початковою і разом із ПДВ склала 19 803 грн за гектар», — зазначила Перший віце-прем'єр-міністр України — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

«За півроку з моменту запуску проект «Земельний банк» показує дуже хороші результати. Прозорі аукціони у системі "Прозорро.Продажі" – це не лише залучення інвестицій, але й антикорупційний ефект, адже земля передається в оренду чесно та відкрито. "Земельний банк" демонструє, як державні ініціативи можуть працювати ефективно для економічного зростання та зміцнення України. І найголовніше – з кожним тижнем проєкт набирає обертів», — наголосив Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль.

Аукціон з суборенди найбільшої ділянки відбувся у системі «Прозорро.Продажі». Це забезпечує відкриту конкуренцію та прозорість процесу. Його проводили тричі – попередні переможці відмовлялися від підписання договору, не оцінивши свої фінансові можливості. Третя спроба завершилася успішно — з підписанням угоди та сплатою повної річної суми суборендної плати.

«Ця ділянка вже давно потребувала ефективного користувача. Під час моніторингового виїзду ми побачили, що майже 4 тисячі гектарів родючих державних земель тривалий час простоювали і перебували в недбалому стані», — розповів Ярослав Ярославський, генеральний директор ТОВ «Державний земельний банк».

Передача найбільшої ділянки в користування та надходження рекордної суми річної суборенди є свідченням того, що проект «Земельний банк» працює ефективно – залучає інвестиції та приносить гроші у бюджет.

Нагадаємо, за підсумками першого півріччя онлайн-аукціонів «Земельного банку» до бюджету надійшло майже 600 млн грн.