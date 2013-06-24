Виконавча рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) завершила четвертий перегляд програми в рамках Механізму розширеного фінансування для України (Extended Fund Facility - EFF). Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Успішний перегляд відкриває Україні шлях до отримання траншу фінансування EFF обсягом близько 2,2 млрд доларів США (1,66 млрд СПЗ) вже найближчим часом. Таким чином, загальний обсяг залучених коштів у межах програми EFF сягне близько 7,6 млрд доларів США.

Нагадаємо, що до Державного бюджету України вже надійшли чотири транші у рамках програми МВФ EFF загальним обсягом близько 5,4 млрд доларів США, із яких близько 900 млн доларів США у березні 2024 року. Загалом у 2024 році програма передбачає 5,4 млрд доларів США бюджетної допомоги Україні.

Виконавча рада МВФ відзначила досягнення української сторони у виконанні умов програми EFF, а також відданість порядку денному реформ в умовах воєнного стану.

Україна виконала всі структурні маяки до четвертого перегляду, передбачені у Меморандумі про економічну та фінансову політику:

“Внести зміни до процесуального кодексу з метою раціоналізації справ або питань, які мають розглядатися в першій інстанції одним антикорупційним суддею або колегією у складі трьох антикорупційних суддів”.

“Розробка концепції розвитку програми 5-7-9 з пропозиціями націлити програму на малі та середні підприємства, поступово відмовляючись від участі великих компаній, посилити її моніторинг та забезпечити належні захисні механізми”.

“Вперше за історію співпраці з МВФ Україна так далеко дійшла в імплементації умов спільної програми. Успішний четвертий перегляд EFF — результат злагодженої спільної роботи Уряду України, Національного банку України та МВФ. Це також демонструє спроможність України впроваджувати реформи, ефективні політики для забезпечення макроекономічної стабільності та впевнено рухатись до інтеграції в ЄС навіть в умовах повномасштабної війни. Окремо хочу відзначити значну фінансову підтримку МВФ з початку повномасштабної війни, найбільшу серед міжнародних фінансових організацій. Станом на сьогодні бюджетна допомога сягає понад 8 млрд доларів США”, — зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

За підсумками четвертого перегляду, експерти МВФ зауважили, що у першому кварталі 2024 року економіка України була стійкішою, ніж очікувалося, завдяки стабільним показникам зростання, триваючій дезінфляції та підтримці достатнього рівня резервів. Водночас прогноз на решту року погіршився, переважно через масштабні атаки рф на українську енергетичну інфраструктуру та невизначеність щодо тривалості війни росії проти України.

Враховуючи зазначені ризики, Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва зазначила, що фіскальна політика на решту 2024 року, а також підготовка бюджету на 2025 рік мають базуватися на зусиллях з мобілізації доходів держбюджету, узгоджених з Національною стратегією доходів. Це дозволить підтримати ліквідність бюджету та профінансувати нагальні бюджетні потреби. Подальше вдосконалення середньострокового бюджетування, управління фіскальними ризиками, а також публічними інвестиціями сприятимуть досягненню цих цілей.

Крісталіна Георгієва наголосила на важливості врегулювання питання зовнішнього комерційного боргу відповідно до цілей боргової стійкості в рамках програми EFF, що підтримає відновлення боргової стійкості та забезпечення пріоритетних видатків держбюджету.

Довідково

31 березня 2023 року Виконавча рада МВФ затвердила чотирирічну програму Механізму розширеного фінансування (EFF) для України з фінансуванням в розмірі близько 15,6 млрд доларів США (11,6 млрд СПЗ). Ця програма є частиною загального пакета міжнародної підтримки України, який наразі становить близько 122 млрд доларів США.