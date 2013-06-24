Прем’єр-міністр запропонував партнерам посилити напрям відновлення шляхом створення оперативної групи з відновлення і дорадчої групи при профільному агентстві

Відновлення України — це наймасштабніший проєкт на найближчі роки. А запорука успішної реалізації спільних ініціатив — системна і злагоджена робота. На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час установчого засідання оперативної групи з відновлення в межах Української платформи донорів. За словами глави уряду, відновлення — один із пріоритетних напрямів від початку роботи Української платформи донорів. Він запропонував партнерам посилити цей напрям шляхом створення оперативної групи з відновлення і дорадчої групи при Агентстві відновлення, які сприятимуть координації та конкретизації проєктів.

«Метою роботи оперативної групи з відновлення буде створення єдиного вікна для обміну інформацією про нагальні потреби відбудови та відновлення, інфраструктурні проєкти на регіональному рівні та пріоритетні секторальні проєкти», — зазначив Денис Шмигаль. За його словами, робота групи передбачає регулярні зустрічі за участю віцепрем’єр-міністра з питань відновлення, відповідних міністерств, спеціальних посланників з питань відновлення, членів платформи та інших ключових зацікавлених сторін.

Для посилення експертизи та координації на операційному рівні буде створено дорадчу групу при Агентстві відновлення, яка працюватиме в Києві. Денис Шмигаль наголосив, що ця група має зосередитися на практичному втіленні проєктів та максимально ефективному використанні ресурсів, що допоможе спрямувати їх найбільш ефективно та прозоро для досягнення результатів у найкоротші терміни.

«Серед іншого необхідно посилити співпрацю на регіональному рівні. Маємо приклади ефективності патронату над конкретним регіоном», — зауважив Прем’єр і закликав партнерів активно долучатися до цього формату співпраці.

Денис Шмигаль додав, що з огляду на масштабність завдань Україна працює над створенням коаліцій: «І тут важлива координація коаліцій з боку відповідних спецпредставників з відновлення».

Джерело: Департамент комунікацій Секретаріату КМУ