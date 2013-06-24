У штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбулося засідання Ради Україна — НАТО на рівні послів за участі віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної. Ключовими темами засідання стали безпекові потреби України, очікування від Саміту НАТО у Вашингтоні, а також інституційний розвиток України в межах реалізації адаптованої Річної національної програми.Як повідомляє Служба віцепрем’єра, вона наголосила: важливо забезпечити стабільність надання військової підтримки Україні, адже саме затримки з наданням критично важливого озброєння уможливили нещодавній російський наступ.

«Наші нагальні військові потреби залишаються незмінними: системи протиповітряної оборони, бойові літаки F-16, боєприпаси, далекобійна артилерія, бронетехніка та інші необхідні речі», — підкреслила Ольга Стефанішина. Зупинившись на очікуваннях української сторони від липневого саміту НАТО, урядовиця зазначила: серед його рішень має бути посилення протиповітряної оборони України.«Необхідна кількість систем Patriot зробить наші міста безпечнішими і дасть нам змогу пережити майбутній зимовий період», — зазначила Ольга Стефанішина.