У Єгипті знайшли тривожне попередження сучасній цивілізації у написі, нанесеному на граніті понад 4000 тисяч років тому. У ньому розповідається про правління фараона Джосера, за часів якого Єгипет дивом пережив небувалу посуху.

Як повідомляє Reuters, древній напис знаходиться на острові Сехель на Нілі, біля міста Асуана на півдні Єгипту. Вважається, що цим ієрогліфам понад 4000 років. Однак уже в наш час вони викликали у вчених серйозне занепокоєння з приводу природного циклу Нілу.

Як відомо, ця могутня ріка забезпечує 90% всієї прісної води Єгипту. Ніл завжди відіграв вкрай важливу роль у житті цієї країни. Однак древній напис, відомий як «Стела голоду», доводить, що річка живе за особливим циклу.

У тексті розповідається про те, що в період правління фараона Джосера сталася серія повеней, після якої настала семирічна посуха, яка спровокувала масовий голод. Є побоювання, що історія може повторитися.

«Ніл зараз не досягає свого колишнього рівня в зимовий і літній періоди», – цитує видання Абделя Хареса Мохамеда, жителя Асуана, який катає туристів на човні по Нілу.

За офіційними даними, нині в Єгипті є майже 570 кубометрів прісної води на кожну людину на рік. Це небезпечний рівень. Експерти вважають країну бідною прісною водою, якщо її запаси становлять менше 1000 кубометрів на людину на рік. Тому загроза повторення подій давнини цілком реальна.

До слова, на острові Сехель за півтора століття археологічних досліджень було виявлено понад 250 стародавніх написів на кам'яних плитах. Більшість з них були присвячені богині Анукет і богу Хнума. Цікаво, що «Стела голоду», біля якої завжди чергує спеціальний сторож, досі викликає питання щодо свого віку.

У ній дійсно описані події, що відбулися в період правління Джосера – фараона з III династії Стародавнього Єгипту (близько 2665-2645 рр. до н.е.). До речі, саме цьому правителю приписують будівництво найпершої піраміди.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»